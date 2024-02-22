Нефть слабо дорожает, Brent торгуется у $83,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются утром в четверг.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $83,23 за баррель, что на 20 центов выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты повысились в цене на 69 центов, до $83,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени также выросли на 20 центов (0,26%) и составили $78,11 за баррель. Накануне фьючерс подорожал на 87 центов, до $77,91 за баррель.

Нефть с начала года колеблется в довольно узком диапазоне и сейчас торгуется у его верхней границы.

Инвесторы оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.

Тем временем руководителей Федрезерва больше волнует то, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедление в их сокращении, показал протокол январского заседания. Члены руководства ФРС отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и желание более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%.