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Внешняя политика 23.02.2024 14:47

В Баку отвергли обвинения Пашиняна в подготовке Азербайджана к войне с Арменией

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана отвергли заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне, назвав совершенно безосновательными подобные утверждения.

Там заявили, что "необоснованные обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана Пашиняном во время интервью французскому телеканалу France 24, призваны нанести еще один удар по мирному процессу путем сознательного нагнетания напряженности в регионе".

"Утверждения о том, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению, не соблюдает нормы международного права, являются явным искажением имеющихся фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД отметил, что заявления Армении о т.н. подготовке Азербайджана к войне.... (...).. будучи совершенно безосновательными, прикрывают дестабилизирующие шаги Еревана, который последние 5 месяцев проводит политику массовой милитаризации и нарушения стабильности в регионе.

В Баку считают, что подобные заявления армянской стороны, сделанные во Франции после последней встречи лидеров Азербайджана и Армении, проведенной по инициативе канцлера ФРГ, являются неуважением к усилиям Германии, что "можно расценивать как свидетельство продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс".

Во внешнеполитическом ведомстве продолжили, что Ереван не отказался от территориальных претензий к Баку, и это подтверждает, что руководство Армении не заинтересовано в продвижении мирной повестки.

В Баку призвали Ереван "отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам и использовать возникшие возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ


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