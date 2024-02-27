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Цена на нефть

26.02 $/bbl +/- WTI 77.58 +1.09 Brent 82.53 +0.91

ТЭК 27.02.2024 09:26

Нефть стабильна после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник, завершив в плюсе торги днем ранее.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:09 составляет $82,48 за баррель, что на 5 центов ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты выросли в цене на $0,91 (1,1%), до $82,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 2 цента и составили $77,56 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,09 (1,4%) - до $77,58 за баррель.

"Мировой рынок нефти столкнулся со значительной неопределенностью в плане баланса спроса и предложения, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Эта неопределенность стала одной из причин, почему нефть торгуется в относительно узком диапазоне".

Как ожидается, рост глобального спроса на нефть в этом году будет довольно умеренным из-за слабого подъема мировой экономики и увеличения продаж электромобилей в Китае, отметил эксперт. Тем временем повышение предложения в этом году также замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.

Иннес полагает, что цены на нефть будут колебаться вокруг текущих уровней до конца года, но отметил наличие понижательных рисков, в том числе связанных с темпами роста глобального ВВП и объемами добычи сланцевой нефти в США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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