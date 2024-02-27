Лидеры европейских стран исключают возможность отправки военных в Украину

Лидеры ряда стран-участниц НАТО, в частности, Германии, Чехии, Польши, Венгрии, Словакии, исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину, передают во вторник европейские СМИ.

"В ходе хорошей дискуссии мы обсудили то, что изначально согласовали друг с другом, а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск или солдат, отправленных туда силами НАТО или европейскими странами", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Также отправлять своих военнослужащих на Украину отказались в Венгрии.

"Мы видим и слышим новости о встрече, которая произошла в Париже вчера ночью. Позиция Венгрии ясна и непоколебима: мы не намерены отправлять на Украину ни вооружение, ни военнослужащих", - заявил глава МИД страны Петер Сийарто.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна "определенно не хочет отправлять своих солдат на Украину" и не рассматривает такую возможность.

В Польше также отвергли эту идею.

"Польша не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину", - заявил премьер Польши Дональд Туск.

Ранее также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину.