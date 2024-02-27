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Внешняя политика 27.02.2024 17:33

МИД Азербайджана обвинил Армению в искажении и фальсификации фактов относительно сумгайытских событий

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана обвинили Армению в искажении и фальсификации фактов относительно сумгайытских событий.

«Обвинения МИД Армении в адрес Азербайджана, связанные с сумгайытскими событиями (в феврале 1988 года - ИФ), не только необоснованны, но являются искажением и фальсификацией исторических фактов», - заявил во вторник спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», подобным заявлением в Ереване пытаются «скрыть начавшиеся в конце 80-х годов прошлого века насильственные действия с целью предъявления необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану, а также массового выселение азербайджанского населения, проживавшего на территории Армении, террора против азербайджанского народа, провокации на этнической почве и применение военной силы».

Спикер МИД Азербайджана заявил, что «беспорядки в Сумгайыте на этнической почве были составной частью заранее продуманных и спланированных целенаправленных провокаций руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций».

МИД отмечает, что всем известно, что Генеральной прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Сумгайыте, в результате которого были установлены исполнители и лица, причастные к беспорядкам, а также жертвы, общая численность которых составила 32 человека. Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки не были осуществлены азербайджанским населением.

«Мы хотели бы проинформировать Министерство иностранных дел Армении о том, что Эдуард Григорян, армянин по национальности, спровоцировал инциденты. Он возглавил марш, лично приведший к гибели 6 человек и изнасилованию 3 армянских женщин. Более того, многочисленные свидетельства армян, проживающих в Сумгайыте, подтверждают эти сообщения. Григорян, приговоренный решением суда к 12 годам тюремного заключения, был перевезен в Армению для отбывания наказания и позже был освобожден из тюрьмы. В связи с сумгаитскими событиями 27-29 февраля 1988 года по результатам судебного процесса 92 человека были приговорены к тюремному заключению, а один человек приговорен к смертной казни», - указывает ведомство.

В МИД добавили, что для сравнения, в конце 1980-х годов, во время насильственной депортации около 300 тысяч человек с территорий Армянской ССР, густонаселенных азербайджанцами, не было предпринято никаких действий против лиц, ответственных за гибель более 200 азербайджанцев.

«Армянской стороне полезнее было бы рассмотреть преступные действия, совершенные не только на территории современной Армении, но и против азербайджанцев и азербайджанского наследия во время оккупации азербайджанских территорий», - добавил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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