Байрамов и Мирзоян в четверг продолжат переговоры в Берлине

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине продолжатся в четверг, 29 февраля, заявили в МИД Армении.

"Переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана продолжились после трехсторонней встречи с участием главы МИД Германии в Берлине. Обсуждения продолжатся завтра, как и запланировано", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети.

Отмечается, что на встрече обсуждены вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.