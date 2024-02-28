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Внешняя политика 28.02.2024 23:07

Байрамов и Мирзоян в четверг продолжат переговоры в Берлине

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине продолжатся в четверг, 29 февраля, заявили в МИД Армении.

"Переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана продолжились после трехсторонней встречи с участием главы МИД Германии в Берлине. Обсуждения продолжатся завтра, как и запланировано", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети.

Отмечается, что на встрече обсуждены вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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Тэги: МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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