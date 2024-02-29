Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $83,6 за баррель

Нефть слабо дешевеет вечером в четверг и завершает февраль в плюсе.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 понизилась на $0,12 (0,14%), до $83,56 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты подешевели на $0,21 (0,26%), до $81,94 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,12 (0,15%), до $78,42 за баррель.
Обе марки завершают февраль ростом примерно на 3,5%.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сильнее прогнозов. Они растут уже пять недель подряд.
Данные Минэнерго также указывают на продолжающееся восстановление поставок бензина, которые отражают потребительский спрос на топливо, отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.
"Улучшение прогнозов для потребительского спроса поддерживает цены в краткосрочной перспективе, - написал Ричи. - Тем временем добыча нефти в Штатах держится вблизи рекордного уровня в 13,3 млн баррелей в сутки с конца января, и рынок позитивно реагирует на то, что показатель не растет".
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