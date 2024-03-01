Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

ТЭК 01.03.2024 09:19

Нефть начинает март ростом после подъема по итогам февраля

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 составляет $82,19 за баррель, что на $0,28 (0,34%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,3%), до $81,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,21 (0,27%) и составили $78,47 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,28 (0,4%) - до $78,26 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%, несмотря на "различные силы, оказавшие давление на мировой сырьевой рынок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону "быков" или "медведей" потребуется фундаментальный стимул, - сказал он в интервью MarketWatch. - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


Цена Brent может умеренно вырасти во II полугодии, превысит $88 за баррель в начале 2025г Цены на нефть слабо снижаются, Brent торгуется у $83,6 за баррель Цены на нефть опускаются Цены на нефть стабильны Brent подорожала до $83,93 за баррель Нефть усилила снижение, Brent опустилась ниже $83 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent торгуется около $83,3 за баррель Нефть уверенно дорожает Нефть перешла к слабому снижению Нефть стабильна после роста накануне

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az