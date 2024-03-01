Нефть начинает март ростом после подъема по итогам февраля

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в плюсе второй месяц подряд.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:01 составляет $82,19 за баррель, что на $0,28 (0,34%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,3%), до $81,91 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,21 (0,27%) и составили $78,47 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $0,28 (0,4%) - до $78,26 за баррель.

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%, несмотря на "различные силы, оказавшие давление на мировой сырьевой рынок", отметил аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"В любом случае, цены остаются в довольно широком диапазоне, и для смещения баланса сил в сторону "быков" или "медведей" потребуется фундаментальный стимул, - сказал он в интервью MarketWatch. - Это может быть расширение сокращений поставок со стороны ОПЕК+, усиление геополитической напряженности или приятный сюрприз со стороны экономики Китая".