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Регион 01.03.2024 20:18

Армения и Турция подтвердили готовность к нормализации отношений - армянский МИД

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан на встрече в пятницу в Анталье подтвердили готовность полностью урегулировать двусторонние отношения, заявили в МИД Армении.

"На встрече обсужден процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность к достижению полного урегулирования отношений", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что Мирзоян и Фидан обсудили конкретные действия в этом направлении.

Встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума, в ней участвовали также спецпредставители двух стран по нормализации отношений.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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