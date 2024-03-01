Армения и Турция подтвердили готовность к нормализации отношений - армянский МИД

Главы МИД Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан на встрече в пятницу в Анталье подтвердили готовность полностью урегулировать двусторонние отношения, заявили в МИД Армении.

"На встрече обсужден процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией и подтверждена готовность к достижению полного урегулирования отношений", - заявили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что Мирзоян и Фидан обсудили конкретные действия в этом направлении.

Встреча состоялась в рамках Анталийского дипломатического форума, в ней участвовали также спецпредставители двух стран по нормализации отношений.