Более 3 тыс. натовских военных проводят учебные бои с использованием бронетехники на полигоне в Польше

Более трех тысяч солдат стран НАТО отработали ведение боевых действий на военном полигоне в Польше, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны страны.
"Свыше 3 тысяч солдат из Великобритании, Испании, Польши, Турции и Албании, а вместе с ними танки, БМП, БТР - всего почти 700 различных типов техники - были испытаны "в бою" на полигоне в г. Дравско (город на северо-западе Польши - ИФ)", - говорится в сообщении польского Минобороны.
Наряду со странами Балтии и Германией Польша является страной, принимающей на своей территории учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник"), которые проходят с января по май текущего года. В маневрах задействованы порядка 90 тысяч военнослужащих, около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка.
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