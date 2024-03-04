Цена нефти слабо меняется в понедельник

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после резкого подъема в конце прошлой недели.
Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:02 составляет $83,61 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше показателя на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подскочили в цене на $1,64 (2%) - до $83,55 за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,05 (на 0,06%) и составляли $79,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожали на $1,71 (2,2%) - до $79,97 за баррель.
По итогам всей минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.
МИД Азербайджана: с ноября 2020г 346 человек стали жертвами минного террора Армении
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 14 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в транспорте и энергетике
Корабль Crew Dragon состыкуется с МКС 5 марта - NASA
Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Агдаме
Запуск корабля Crew Dragon к МКС перенесен из-за непогоды - NASA
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Лидеры американского Конгресса обнародовали законопроекты, которые могут предотвратить частичный шатдаун 8 марта
Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия
Министр обороны ФРГ назвал публикацию аудиозаписи разговора немецких офицеров о Крымском мосте попыткой внести раздор
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Nobel Energy построит солнечную электростанцию в Джебраиле
Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank
NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы