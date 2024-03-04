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Цена на нефть

01.03 $/bbl +/- WTI 79.97 +1.71 Brent 83.55 +1.64

ТЭК 04.03.2024 09:19

Цена нефти слабо меняется в понедельник

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после резкого подъема в конце прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:02 составляет $83,61 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше показателя на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подскочили в цене на $1,64 (2%) - до $83,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,05 (на 0,06%) и составляли $79,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожали на $1,71 (2,2%) - до $79,97 за баррель.

По итогам всей минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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