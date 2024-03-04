Цена нефти слабо меняется в понедельник

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения в ходе торгов в понедельник после резкого подъема в конце прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:02 составляет $83,61 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше показателя на закрытие прошлой сессии. В пятницу эти контракты подскочили в цене на $1,64 (2%) - до $83,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром уменьшились на $0,05 (на 0,06%) и составляли $79,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожали на $1,71 (2,2%) - до $79,97 за баррель.

По итогам всей минувшей недели Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 4,6%.