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СНГ 04.03.2024 13:07

Контакты руководителей России и Армении в ближайшее время не предусмотрены - Песков

Контактов на высшем уровне между главами Армении и России в ближайшее время не предусмотрено, но телефонный разговор может быть организован оперативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов, не планируются ли контакты между лидерами РФ и Арменией по вопросу о членстве Еревана в ОДКБ, представитель Кремля ответил: "В настоящий момент какие-то контакты на высшем уровне не предусмотрены в графике, вместе с тем при необходимости, конечно, телефонные разговоры могут быть достаточно быстро организованы".

Армянский премьер Никол Пашинян на прошлой неделе заявил, что его страна замораживает участие в деятельности ОДКБ, отметив, что пока это делается де-факто, но не исключено и де-юре. В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает полной определенности от Еревана в вопросе членства в ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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