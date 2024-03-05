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АПК 05.03.2024 20:45

Казахстан в 2023г увеличил экспорт агропродукции в Китай вдвое, до $1 млрд

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между Казахстаном и Китаем в 2023 году вырос в 1,6 раза по сравнению с показателем 2022 года и составил более $1,3 млрд, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам встречи главы ведомства Айдарбека Сапарова с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо.

При этом экспорт сельхозпродукции в Китай в 2023 году вырос почти в 2 раза и составил $1,01 млрд.

"Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. У нас есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 2 млн тонн", - приводятся в сообщении слова Сапарова.

Минсельхоз отмечает, что Китай согласился передать казахстанской стороне лабораторное оборудование для инспекции качества сельхозпродукции, в настоящее время обсуждаются механизмы его передачи и доставки.

Глава Минсельхоза Казахстана попросил китайского посла посодействовать в ускорении подписания двусторонних соглашений по экспорту в 2024 году охлажденного мяса, птицеводческой продукции, субпродуктов, свекловичного жома и картофеля. Также в аграрном ведомстве Казахстана рассчитывают на скорую аккредитацию новых казахстанских производителей животноводческой продукции для экспорта в КНР.

В свою очередь Чжан Сяо заверил министра, что Китай заинтересован в непрерывном импорте из Казахстана мяса, зерна и прочей сельхозпродукции.

Кроме того, КНР предлагает взять на контроль создание подкомитета по сотрудничеству в сфере АПК. Платформа позволит на регулярной основе организовывать совместные визиты и установить постоянные прямые контакты между уполномоченными ведомствами Казахстана и Китая по актуальным вопросам сельхозотрасли. Проект устава уже разработан, и китайская сторона предложила подписать его на совещании министров стран-участниц ШОС, который состоится в мае в Казахстане.

Чжан Сяо также выступил с предложением построить современный мясокомбинат в Северо-Казахстанской области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, АПК, ЭКСПОРТ


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