Казахстан в 2023г увеличил экспорт агропродукции в Китай вдвое, до $1 млрд

Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между Казахстаном и Китаем в 2023 году вырос в 1,6 раза по сравнению с показателем 2022 года и составил более $1,3 млрд, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства по итогам встречи главы ведомства Айдарбека Сапарова с послом КНР в Казахстане Чжан Сяо.
При этом экспорт сельхозпродукции в Китай в 2023 году вырос почти в 2 раза и составил $1,01 млрд.
"Китайский рынок также представляет огромный интерес для экспорта казахстанского зерна. У нас есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок до 2 млн тонн", - приводятся в сообщении слова Сапарова.
Минсельхоз отмечает, что Китай согласился передать казахстанской стороне лабораторное оборудование для инспекции качества сельхозпродукции, в настоящее время обсуждаются механизмы его передачи и доставки.
Глава Минсельхоза Казахстана попросил китайского посла посодействовать в ускорении подписания двусторонних соглашений по экспорту в 2024 году охлажденного мяса, птицеводческой продукции, субпродуктов, свекловичного жома и картофеля. Также в аграрном ведомстве Казахстана рассчитывают на скорую аккредитацию новых казахстанских производителей животноводческой продукции для экспорта в КНР.
В свою очередь Чжан Сяо заверил министра, что Китай заинтересован в непрерывном импорте из Казахстана мяса, зерна и прочей сельхозпродукции.
Кроме того, КНР предлагает взять на контроль создание подкомитета по сотрудничеству в сфере АПК. Платформа позволит на регулярной основе организовывать совместные визиты и установить постоянные прямые контакты между уполномоченными ведомствами Казахстана и Китая по актуальным вопросам сельхозотрасли. Проект устава уже разработан, и китайская сторона предложила подписать его на совещании министров стран-участниц ШОС, который состоится в мае в Казахстане.
Чжан Сяо также выступил с предложением построить современный мясокомбинат в Северо-Казахстанской области.
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