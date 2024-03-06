США и ЕС расходятся во мнении о будущем замороженных российских активов

США и ЕС не могут договориться о том, как использовать блокированные активы РФ в связи ситуацией на Украине: Вашингтон настаивает на полной конфискации средств, а страны Евроcоюза хотят использовать только доходы от активов, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Между США и некоторыми европейскими союзниками существует напряженность по этому вопросу, заявил высокопоставленный сотрудник администрации американского президента Джо Байдена", - информирует издание.

Европейская комиссия (ЕК) настаивает на использовании исключительно доходов от замороженных средств РФ, а не на конфискации активов, а США считают, что необходимо полностью изъять активы России. Полная конфискация российских активов высвободила бы, по данным газеты, более 250 млрд евро.

"ЕК намерена выдвинуть гораздо более ограниченный план использования только прибыли, получаемой от активов, на сумму около 3 млрд евро в год", - подчеркивает Politico.

Большая часть активов хранится в Бельгии, на территории США же находится лишь небольшая часть средств РФ, поэтому любой шаг по конфискации российских активов требует одобрения Европы.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если бы государствам ЕС удалось договориться об использовании замороженных активов РФ, Евросоюз смог бы направить эти средства для усиления оборонно-промышленной базы Украины.