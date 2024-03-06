США и ЕС расходятся во мнении о будущем замороженных российских активов

США и ЕС не могут договориться о том, как использовать блокированные активы РФ в связи ситуацией на Украине: Вашингтон настаивает на полной конфискации средств, а страны Евроcоюза хотят использовать только доходы от активов, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.
"Между США и некоторыми европейскими союзниками существует напряженность по этому вопросу, заявил высокопоставленный сотрудник администрации американского президента Джо Байдена", - информирует издание.
Европейская комиссия (ЕК) настаивает на использовании исключительно доходов от замороженных средств РФ, а не на конфискации активов, а США считают, что необходимо полностью изъять активы России. Полная конфискация российских активов высвободила бы, по данным газеты, более 250 млрд евро.
"ЕК намерена выдвинуть гораздо более ограниченный план использования только прибыли, получаемой от активов, на сумму около 3 млрд евро в год", - подчеркивает Politico.
Большая часть активов хранится в Бельгии, на территории США же находится лишь небольшая часть средств РФ, поэтому любой шаг по конфискации российских активов требует одобрения Европы.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если бы государствам ЕС удалось договориться об использовании замороженных активов РФ, Евросоюз смог бы направить эти средства для усиления оборонно-промышленной базы Украины.
Eos Qrup вложит 12 млн манатов в создание предприятия в Джабраиле
Отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень - Алиев
Казахстан поставил в Германию в феврале 100 тыс. т нефти, в марте планирует столько же
Азербайджанские компании представлены на выставке FOODEX JAPAN 2024
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Дубае в мае
Мишустин в Баку почтил память Гейдара Алиева
Капзатраты «облачных» гигантов в 2025г почти в 2,5 раза превысят вложения нефтяных - Wells Fargo
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
Власти Азербайджана планируют в 2024г создание промпарка в Гяндже
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank победил в 5 номинациях!
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Два нуля в твою пользу»
За три года злоумышленники украли более 36 миллионов пар логинов и паролей от ИИ-сервисов и игровых аккаунтов
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы