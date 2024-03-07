Китай выступает за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и созыв мирной конференции

Китай считает, что украинский кризис необходимо урегулировать политическим путем посредством переговоров, и поддерживает созыв международной конференции для решения проблемы, заявил на пресс-конференции в Пекине глава МИД КНР Ван И.
Переговоры "являются фундаментальной основой для продвижения Китаем политического урегулирования украинского кризиса. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений", - сказал он.
Ван И отметил, что "если мирные переговоры не удастся начать, недоразумения и неверные оценки будут накапливаться и накладываться друг на друга, что приведет к еще большему кризису".
По его словам, проблемы должны решаться с учетом "разумных озабоченностей всех сторон, тогда Европа действительно сможет создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности".
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