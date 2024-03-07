Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
Дальнее зарубежье 07.03.2024 10:26

Китай выступает за урегулирование украинского кризиса путем переговоров и созыв мирной конференции

Китай считает, что украинский кризис необходимо урегулировать политическим путем посредством переговоров, и поддерживает созыв международной конференции для решения проблемы, заявил на пресс-конференции в Пекине глава МИД КНР Ван И.

Переговоры "являются фундаментальной основой для продвижения Китаем политического урегулирования украинского кризиса. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений", - сказал он.

Ван И отметил, что "если мирные переговоры не удастся начать, недоразумения и неверные оценки будут накапливаться и накладываться друг на друга, что приведет к еще большему кризису".

По его словам, проблемы должны решаться с учетом "разумных озабоченностей всех сторон, тогда Европа действительно сможет создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, УКРАИНА, КРИЗИС, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Глава МИД КНР заявляет о непрекращающихся усилиях Пекина по украинскому урегулированию Блинкен пообещал, что США в 2024 году продолжат помогать Украине Отношения ЕС с Китаем будут зависеть от позиции Пекина по Украине - фон дер Ляйен Ван И заявил Лаврову о намерении Китая сохранять объективность в ситуации с Украиной Рядом с Генконсульством Китая в Одессе произошел взрыв Глава Минобороны Китая призвал украинского коллегу использовать все для завершения конфликта Мир за счет территориальных компромиссов невозможен – Зеленский по итогам разговора с Си Цзиньпином Спецпредставителем Китая по украинскому урегулированию станет экс-посол в РФ Ли Хуэй Си Цзиньпин не против поговорить с Зеленским, когда сочтет ситуацию подходящей для этого - фон дер Ляйен ЕС ожидает от Пекина помощи в урегулировании кризиса в Украине - фон дер Ляйен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az