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Дальнее зарубежье 07.03.2024 14:30

ЕС призвал Израиль отменить планы расширения строительства поселений на Западном берегу Иордана

Евросоюз осуждает одобрение Высшим комитетом планирования Израиля проекта строительства более 3,4 тыс. единиц жилья на оккупированном Западном берегу Иордана, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике ЕВС, опубликованном в четверг в Брюсселе, указывается на то, что принятые накануне решения "приведут к дальнейшему расширению незаконных поселений".

"ЕС призывает Израиль отменить эти решения. ЕС повторяет, что поселения являются незаконными в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие на пути к миру, поскольку они угрожают решению конфликта через сосуществование двух государств", - говорится в документе.

Также отмечается, что "расширение поселений совершенно несовместимо с продолжающимися усилиями по снижению напряженности, что тем более важно в преддверии предстоящих религиозных праздников Рамадана, Песаха и Пасхи".

В Брюсселе подчеркивают, что позиция ЕС остается прежней: Евросоюз не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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