Нефть дешевеет после роста накануне, Brent опустилась до $82,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем в четверг.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 по Баку понизилась на $0,63 (0,76%), до $82,33 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,6 (0,76%), до $78,53 за баррель.
Накануне цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3%.
Поддержку рынку накануне оказала новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch. Кроме того, недельный прирост запасов нефти в США оказался не таким значительным, как предполагалось.
Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Запасы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.
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