Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

06.03 $/bbl +/- WTI 79.13 +0.98 Brent 82.96 +0.92
Дальнее зарубежье 07.03.2024 18:46

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Хотя большинство показателей базовой базовой инфляции продолжили снижаться, ценовое давление на внутренних рынках остается высоким, что в том числе связано с высоким ростом зарплат", - говорится в сообщении.

Ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Исходя из текущих оценок, совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

"Будущие решения совета обеспечат сохранение ключевых ставок на достаточно ограничительных уровнях так долго, как это потребуется", - также отмечается в заявлении.

Регулятор продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии денежно-кредитной политики.

В сообщении ЕЦБ говорится также, что портфель бумаг, приобретенных им в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашения бумаг, приобретенных им в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в первом полугодии 2024 года. Со второго полугодия ЕЦБ начнет сокращать портфель выкупленных в рамках PEPP бумаг в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.

Регулятор планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP к концу 2024 года.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 17:49 торгуется на уровне $1,0875 по сравнению с $1,0899 на закрытие предыдущей сессии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ЗАСЕДАНИЕ, ИТОГИ


Похожие новости


ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне ЕЦБ по-прежнему считает биткойн непригодным для расчетов и инвестиций ЕЦБ в 2023 году получил убыток впервые за 19 лет Европейскому ЦБ не следует тянуть со снижением ставок ЕЦБ, вероятно, снизит ключевые ставки летом этого года - Лагард ЕЦБ не обсуждает снижение процентных ставок - Лагард ЕЦБ ожидает сохранения тренда на замедление инфляции, но допускает ее рост в ближайшие месяцы Лагард допустила рост инфляции в ближайшие месяцы ЕЦБ возьмет паузу для оценки влияния подъема ставок - Лагард ЕЦБ пока не обсуждает возможность снижения ставок - Лагард

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az