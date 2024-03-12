Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник.

Инвесторы оценивают данные об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к сохранению процентных ставок более длительный период, чем ожидалось ранее, пишет MarketWatch.

При этом ОПЕК во вторник сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,4 (на 0,5%) - до $82,61 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,48 (на 0,6%) и достигла $78,41 за баррель.