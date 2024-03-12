Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник.
Инвесторы оценивают данные об изменении потребительских цен в США в феврале, которые могут подтолкнуть Федеральную резервную систему к сохранению процентных ставок более длительный период, чем ожидалось ранее, пишет MarketWatch.
При этом ОПЕК во вторник сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Ожидается также, что в 2024 году потребление нефти в мире увеличится на 2,25 млн б/с и составит 104,46 млн б/с (совпадает с февральским прогнозом). В 2025 году глобальный спрос на нефть вырастет на 1,85 млн б/с и достигнет 106,3 млн б/с.
Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $0,4 (на 0,5%) - до $82,61 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,48 (на 0,6%) и достигла $78,41 за баррель.
Баку и Загреб имеют большой потенциал для наращивания торгово-экономического сотрудничества
Вопросы стратегического сотрудничества обсудил в Грузии секретарь Совбеза Азербайджана
Министр экономики Хорватии посетит Азербайджан для участия в заседании МПК
Российская фармкомпания вышла на рынок Азербайджана
Choice Hotels отказалась от намерения купить гостиничную сеть Wyndham
Число ночей, проведенных туристами в странах ЕС, в 2023г восстановилось до допандемийного уровня
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Алиев назначил Джахидзаде главой ИВ Садаракского района
В Азербайджане создается государственный историко-культурный заповедник «Ордубад»
ЕС намерен согласовать увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро
Дания выделяет $337 млн на закупки артиллерии и боеприпасов для Украины
Эрдоган ожидает визита Путина после муниципальных выборов в Турции
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank отметил Международный женский день грандиозным концертом
Среди сотрудников Yelo Bank прошел интеллектуальный конкурс
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Глава Минэкономики Азербайджана обсудил с вице-президентом ВБ инвестиционные проекты в рамках стратегии сотрудничества
Джаббаров обсудил с глобальным директором ВБ поддержку Азербайджана в рамках COP29
Проведение в 2024 году в Азербайджане конференции СОР29 является демонстрацией «зеленой» повестки страны - Алиев