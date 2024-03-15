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Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 81.26 +1.54 Brent 85.42 +1.39
ТЭК 15.03.2024 19:29

Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на $0,07 (0,08%), до $85,35 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,1 (0,12%), до $81,16 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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