Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на $0,07 (0,08%), до $85,35 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,1 (0,12%), до $81,16 за баррель.
Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
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