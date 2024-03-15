Нефть остается в минусе

Цены на нефть эталонных марок остаются в минусе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures понизилась на $0,07 (0,08%), до $85,35 за баррель.

Фьючерсы на WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,1 (0,12%), до $81,16 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.