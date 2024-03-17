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Регион 17.03.2024 23:48

Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,11% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,01% голосов.

На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.

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Тэги: ВЫБОРЫ, ПУТИН, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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