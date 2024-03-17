Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК.
На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,11% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,01% голосов.
На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.
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