Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов по итогам обработки 50% протоколов, следует из данных ЦИК. На втором месте - депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов с 4,11% голосов. На третьем - вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 4,01% голосов. На четвертом месте, по данным ЦИК, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,11% голосов.

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