Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.

Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.