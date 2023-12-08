Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

07.12 $/bbl +/- WTI 69.34 -0.04 Brent 74.05 -0.25

СНГ 08.12.2023 15:17

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.

Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Отношения России и Ирана хорошо развиваются - Путин Путин намерен обсудить с президентом Ирана коридор «Север-Юг» В ходе визита Путина в ОАЭ стороны обменялись подарками, в Саудовской Аравии обмена подарками не было - Песков Песков: на переговорах Путина и Аль Сауда обсуждалось сотрудничество в рамках ОПЕК+ Путин вскоре утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта Путин обвинил США в торпедировании посреднических усилий по прекращению огня в Газе Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в формате ВКС Путин сообщил о предстоящей встрече с Лукашенко в Минске Песков не сомневается, что Путин и дальше будет президентом РФ Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az