Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.
Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.
С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился.
Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.
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