Песков не сомневается, что Путин и дальше будет президентом РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется на решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок и уверен в его победе на выборах.
"Пока еще Путин не сообщил о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, и я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".
На вопрос, каким должен быть следующий президент России после Владимира Путина, он сказал: "Таким же (...) или другим, но таким же".
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