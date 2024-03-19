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Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
ТЭК 19.03.2024 09:44

Нефть умеренно дешевеет после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 составляет $86,69 за баррель, что на $0,20 (0,23%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на $1,55 (1,8%), до $86,89 за баррель, обновив рекорд с 31 октября прошлого года.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,17%) и составили $82,58 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,68 (2,1%), до $82,72 за баррель. Это самая высокая отметка с 27 октября, пишет MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.

Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.

Между тем инвесторы ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

"Перспектива ястребиных комментариев и экономических прогнозов от Федрезерва может сказаться на позитивном прогнозе спроса на топливо и оказать давление на цены на нефть и нефтепродукты", - отметили аналитики Zaner.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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