Нефть умеренно дешевеет после роста накануне

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили на максимумах с конца октября.
Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 составляет $86,69 за баррель, что на $0,20 (0,23%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на $1,55 (1,8%), до $86,89 за баррель, обновив рекорд с 31 октября прошлого года.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,17%) и составили $82,58 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $1,68 (2,1%), до $82,72 за баррель. Это самая высокая отметка с 27 октября, пишет MarketWatch.
Поддержку ценам на нефть оказали новости об атаках украинских дронов на российские НПЗ.
По оценкам Gunvor Group, атаки затронули нефтеперерабатывающие мощности в объеме 600 тыс. баррелей в сутки. Аналитики JP Morgan Chase оценивают этот показатель в 900 тыс. б/с.
Кроме того, рынок поддержали сообщения о более активном, чем ожидалось, росте промышленного производства в Китае в январе-феврале - на 7% в годовом выражении, что стало рекордном за три года.
Между тем инвесторы ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.
"Перспектива ястребиных комментариев и экономических прогнозов от Федрезерва может сказаться на позитивном прогнозе спроса на топливо и оказать давление на цены на нефть и нефтепродукты", - отметили аналитики Zaner.
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