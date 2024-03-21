Цены на нефть опускаются, Brent торгуется около $85,2 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг, давление на рынок оказывает укрепление доллара США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 составила $85,16 за баррель, что на $0,79 (0,92%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,82 (1,01%), до $80,45 за баррель.

Доллар дорожает в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Американский ЦБ подтвердил, что планирует снизить базовую ставку на 75 базисных пунктов (б.п) в 2024 году, однако его прогнозы на следующие 2 года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось в декабре.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,39% в четверг. Укрепление доллара снижает привлекательность инвестиций в сырье.

Нефтяной рынок упал накануне, несмотря на данные Минэнерго США, показавшие максимальное за два месяца снижение запасов нефти в стране. Такую динамику трейдеры связывают с перекупленностью рынка, пишет Market Watch.

"Данные Минэнерго были "бычьим" фактором для нефти, однако в условиях перекупленности рынка они спровоцировали активные продажи, поскольку трейдеры стремились зафиксировать прибыли после прорыва рынка к новым максимумам этого года", - говорится в обзоре аналитиков Sevens Report Research.