Пашинян обсудил с Макроном и Мишелем мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудил премьер Армении Никол Пашинян на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
"На "полях" саммита по ядерной энергетике Пашинян провел встречу с Макроном. Была отмечена важность политического диалога на высоком уровне между Арменией и Францией и подчеркнута решимость и дальше укреплять многоотраслевое сотрудничество", - заявляет пресс-служба правительства Армении.
Там добавили, что в ходе встречи "были затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, происходящие в регионе Южного Кавказа процессы. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества Армения-Европейский союз".
На встрече с Мишелем Пашинян обсудил вопросы сотрудничества Армения-ЕС, армяно-азербайджанский мирный процесс, подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана.
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