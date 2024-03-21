Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

18.03 $/bbl +/- WTI 82.72 +1.68 Brent 86.89 +1.55
Регион 21.03.2024 19:55

Пашинян обсудил с Макроном и Мишелем мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Нормализацию отношений между Ереваном и Баку обсудил премьер Армении Никол Пашинян на встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"На "полях" саммита по ядерной энергетике Пашинян провел встречу с Макроном. Была отмечена важность политического диалога на высоком уровне между Арменией и Францией и подчеркнута решимость и дальше укреплять многоотраслевое сотрудничество", - заявляет пресс-служба правительства Армении.

Там добавили, что в ходе встречи "были затронуты шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, происходящие в регионе Южного Кавказа процессы. Состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии и расширении сотрудничества Армения-Европейский союз".

На встрече с Мишелем Пашинян обсудил вопросы сотрудничества Армения-ЕС, армяно-азербайджанский мирный процесс, подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ, ЕВРОСОВЕТ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Пашинян доволен сотрудничеством с Францией в сфере безопасности Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя Элизабет Борн ушла с поста премьер-министра Франции Две трети жителей Франции высказываются за отставку премьер-министра Нетаньяху обвинил ХАМАС в гибели мирного населения сектора Газа, отвечая Макрону Вотум недоверия премьеру Франции не получил поддержки в Национальном собрании Пашинян обсудил с главой МИД Франции нормализацию отношений между Ереваном и Баку Макрон поручил экс-министру труда Элизабет Борн сформировать правительство Джонсон заявил о сердечной дружбе Великобритании и Франции на фоне сделки с США по подлодкам для Австралии Президент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограничений в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az