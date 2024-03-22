Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall

Генпрокуратура России подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall. По сведениям надзорного ведомства, перед началом концерта "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу", "количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан". На месте координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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