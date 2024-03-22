Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall

Генпрокуратура России подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall.
По сведениям надзорного ведомства, перед началом концерта "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу", "количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан".
На месте координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Баку и Ереван рассмотрят возможность диалога на парламентском уровне для содействия мирным переговорам между сторонами
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении проводят встречу в Женеве
Эрдоган заявил о стремлении укреплять отношения Анкары и Баку
Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале упали на 19,9%
Deutsche Bahn в 2023 году резко увеличила чистый убыток
Китай увеличил расходы бюджета в январе-феврале на 6,7%, доходы упали на 2,3%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Apple открыла в Шанхае крупнейший для континентального Китая розничный магазин
Мировой выпуск стали в феврале вырос на 3,7%
Мировые продажи мониторов для ПК выросли в IV квартале на 3,8%
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы