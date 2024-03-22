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Происшествия 22.03.2024 22:53

Генпрокуратура России прокомментировала стрельбу в Crocus City Hall

Генпрокуратура России подтвердила стрельбу и пожар в Crocus City Hall.

По сведениям надзорного ведомства, перед началом концерта "неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу", "количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идет эвакуация граждан".

На месте координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.

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Тэги: РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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