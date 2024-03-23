Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила пресс-служба Кремля.
"Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы", - проинформировали в пресс-службе.
Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холл" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.
По последним данным СКР, число жертв превышает 60 человек, более 100 человек госпитализированы.
Расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
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