Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила пресс-служба Кремля.

"Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы", - проинформировали в пресс-службе.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холл" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.

По последним данным СКР, число жертв превышает 60 человек, более 100 человек госпитализированы.

Расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).