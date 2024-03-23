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СНГ 23.03.2024 12:36

Число жертв теракта в "Крокус Сити Холл" возросло до 93 человек - СКР

Количество погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл" выросло до 93 человек и это число еще возрастет, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным следствия, "причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения".

"Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что предварительные итоги осмотра помещений концертного зала "свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР".

"По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы", - говорится в сообщении.

Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, добавили в ведомстве.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холл" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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