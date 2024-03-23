На месте теракта в "Крокус Сити Холле" найдены еще тела погибших, общее число жертв достигло 115 человек, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - говорится в сообщении.

"Поисковые работы продолжаются", - добавили в ведомстве.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном "Крокус Сити Холле" в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Днем в субботу пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.