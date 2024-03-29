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СНГ 29.03.2024 21:49

Вашингтон продолжит предоставлять Москве информацию о террористических угрозах - посол США

США продолжат делиться с российскими властями информацией о возникающих угрозах, заявила в пятницу посол США в Москве Линн Трейси.

"В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями, и будем продолжать это делать. Мы также продолжим отвечать на запросы российского правительства о помощи в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле", - говорится в заявлении Трейси, распространенном американской дипмиссией.

Посол отметила: "Факты таковы, что переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия. ИГИЛ-К (террористическая организация) взяла на себя ответственность за ужасающее нападение на прошлой неделе на "Крокус Сити Холл". ИГИЛ-К хорошо известна спецслужбам по всему миру как террористиче‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​ская организация с историей варварских и насильственных деяний, включая предыдущие атаки на россиян, как это было в случае с взрывами у российского посольства в Кабуле в 2022 году".

Она также выразила надежду на то, что российский народ найдет в себе силы для возвращения к привычной жизни после теракта.

"Ничто не изменит трагического характера событий прошедшей недели и не вернет тех, кто погиб. И мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни", - отметила Трейси.

"Наши сердца обращены ко всем, кто скорбит, и кого затронула эта страшная трагедия. Мы понимаем, что ваша страна переживает сегодня невероятно тяжёлое и наполненное болью время", - говорится в заявлении посла.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРАКТ, США, ПОСОЛ


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