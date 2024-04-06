МИД Азербайджана считает политической манипуляцией предложения Армении о контроле над вооружениями и подписания пакта о ненападении

МИД Азербайджана считает несерьезными предложения Армении о контроле над вооружениями и подписания пакта о ненападении, призывает Ереван воздержаться от противоречивых заявлений и провокационных действий.
«Неприемлемы обвинения МИД Армении в адрес Азербайджана в нагнетании ситуации на границе, претензии армянской стороны являются беспочвенными», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.
Он считает, что Армения такими заявлениями стремится отвлечь внимание от военных провокаций, регулярно совершаемых армянской стороной против подразделений вооруженных сил Азербайджана, и от действий по концентрации ВС Армении на различных направлениях, которые имеют место в течение последних нескольких дней.
По его словам, сохраняющиеся в Конституции Армении, а также в ряде законодательных актов, претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также наличие попыток реваншизма, демонстрируют масштаб угроз со стороны Армении в адрес Азербайджана.
«Азербайджан освободил свои суверенные территории от оккупации в соответствии с международным правом, обладая полным военным превосходством и не угрожая территориям Армении. Агрессивная милитаризация Армении под различными предлогами является источником угрозы, необходимо призвать Армению избегать этого опасного пути», - подчеркнул он.
Гаджизаде назвал несерьезными предложения Армении о контроле над вооружениями и подписания пакта о ненападении. "Несерьезные предложения, такие как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, исходящие от Армении, которая в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, (…) все это является политической манипуляцией», - считает он.
«Армении, чтобы доказать, что она серьезно относится к мирному процессу, следует воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, а также уважать нормы и принципы международного права. Азербайджан же, со своей стороны, будет предотвращать региональные угрозы и продолжит усилия по установлению мира», - подчеркнул спикер МИД Азербайджана.
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