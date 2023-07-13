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Внешняя политика 13.07.2023 22:32

Лицемерию главы МИД Армении нет предела - МИД Азербайджана

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в лицемерии.

«Судя по всему, лицемерию официальных лиц Армении нет предела. Иначе зачем стране (Армении – ИФ-Аз), убившей десятки невинных детей, в том числе 12 несовершеннолетних в результате ракетных обстрелов и агрессии против Азербайджана, злоупотреблять случаями смерти детей в политических целях?», написал Гаджизаде в Twitter в ответ на провокационную публикацию главы МИД Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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