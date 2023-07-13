Лицемерию главы МИД Армении нет предела - МИД Азербайджана

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в лицемерии. «Судя по всему, лицемерию официальных лиц Армении нет предела. Иначе зачем стране (Армении – ИФ-Аз), убившей десятки невинных детей, в том числе 12 несовершеннолетних в результате ракетных обстрелов и агрессии против Азербайджана, злоупотреблять случаями смерти детей в политических целях?», написал Гаджизаде в Twitter в ответ на провокационную публикацию главы МИД Армении. Р.Ахмедов

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