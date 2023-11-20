МИД Азербайджана: мы не увидели реакции от международного сообщества на проблему переброски Арменией оружия в Карабах

Международные акторы не отреагировали на обращение Баку по вопросу переброски Ереваном оружия на прежде оккупированные территории Азербайджана, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«На эти территории (ранее оккупированные – ИФ) также осуществлялась переброска оружия. Эти территории использовались для переброски оружия (в Карабах – ИФ). И хотя Азербайджан обращался к международным партнерам по этому поводу, какой-либо реакции мы не увидели", - заявил Гаджизаде на брифинге в понедельник.
По его словам, Ереван размещал оружие и боеприпасы на территории Азербайджана, устанавливал мины, которые "теперь несут угрозу мирным жителям".
Гаджизаде добавил, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре текущего года, установлено, что в Карабахский регион Азербайджана было обнаружено и изъято большое количество оружия.
По его словам, Армения также провела учения для гражданского населения и военнослужащих на азербайджанской территории, чтобы последние «могли нанести удар по военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана».
Р.Керимов
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