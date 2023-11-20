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Внешняя политика 20.11.2023 17:31

МИД Азербайджана: мы не увидели реакции от международного сообщества на проблему переброски Арменией оружия в Карабах

Международные акторы не отреагировали на обращение Баку по вопросу переброски Ереваном оружия на прежде оккупированные территории Азербайджана, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«На эти территории (ранее оккупированные – ИФ) также осуществлялась переброска оружия. Эти территории использовались для переброски оружия (в Карабах – ИФ). И хотя Азербайджан обращался к международным партнерам по этому поводу, какой-либо реакции мы не увидели", - заявил Гаджизаде на брифинге в понедельник.

По его словам, Ереван размещал оружие и боеприпасы на территории Азербайджана, устанавливал мины, которые "теперь несут угрозу мирным жителям".

Гаджизаде добавил, что после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре текущего года, установлено, что в Карабахский регион Азербайджана было обнаружено и изъято большое количество оружия.

По его словам, Армения также провела учения для гражданского населения и военнослужащих на азербайджанской территории, чтобы последние «могли нанести удар по военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАДЖИЗАДЕ, АРМЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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