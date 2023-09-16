МИД Азербайджана назвал условия, при выполнении которых Арменией, можно подписать мирный договор до конца 2023 года

Мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2023 года при выполнении Арменией трех основных моментов, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Касательно вероятности подписания договора к концу этого года могу сказать, что все возможно, если Армения: признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана; выведет вооруженные формирования из Карабах; воздержится от поддержки сепаратистского режима на территории Азербайджана. Это будет в интересах Армении. Будучи страной, инициировавшей процесс нормализации, Азербайджан привержен этому процессу. Мы надеемся, что усилия в этом направлении будут приложены и армянской стороной», - сказал Гаджизаде в интервью порталу Caliber.

Гаджизаде охарактеризовал текущую ситуацию, как нестабильную. «Главный аспект - это присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, которые ежедневно устраивают военные провокации против азербайджанской армии. В то же время скопление армянских сил на условной границе очевидно усиливает нестабильность. Это провокация», - отметил он.

По его словам, утверждения о том, что Азербайджан передвигает некоторые войска в определенные территории, то они некорректны. «Во-первых, Азербайджан имеет право передвигать войска на своей суверенной территории. Но в то же время учитывая, что Азербайджан сталкивался с агрессией со стороны Армении очень долгое время на границе, наша страна должна обеспечивать защиту своих границ», - считает он.

Гаджизаде, в целом, считает, что одной из самых главных угроз для процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией является присутствие армянских вооружённых сил в Карабахе. «Я подчеркну – армянских вооружённых сил – в Карабахе. В Трёхстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года говорится, что армянские войска должны быть выведены параллельно с вводом российского миротворческого контингента. Но этого не было выполнено. Там говорится не только о Вооруженных силах Армении, а обо всех армянских вооруженных силах, которые находятся на территории Азербайджана. Но в то же время резолюция Совета Безопасности ООН 1993 года призывает к немедленному выводу армянских войск с территории Азербайджана. И эта резолюция признала, что Карабах – регион Азербайджана. И до сих пор это условие не выполнено. Это очень важный пункт в процессе нормализации. Без этого мирный договор будет невозможен. Без этого любое заявление, признающее территориальную целостность Азербайджана, просто слова», - добавил представитель МИД Азербайджана.

А.Азизов