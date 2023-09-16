МИД Азербайджана назвал условия, при выполнении которых Арменией, можно подписать мирный договор до конца 2023 года

Мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2023 года при выполнении Арменией трех основных моментов, заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Касательно вероятности подписания договора к концу этого года могу сказать, что все возможно, если Армения: признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана; выведет вооруженные формирования из Карабах; воздержится от поддержки сепаратистского режима на территории Азербайджана. Это будет в интересах Армении. Будучи страной, инициировавшей процесс нормализации, Азербайджан привержен этому процессу. Мы надеемся, что усилия в этом направлении будут приложены и армянской стороной», - сказал Гаджизаде в интервью порталу Caliber.
Гаджизаде охарактеризовал текущую ситуацию, как нестабильную. «Главный аспект - это присутствие армянских вооруженных сил на территории Азербайджана, которые ежедневно устраивают военные провокации против азербайджанской армии. В то же время скопление армянских сил на условной границе очевидно усиливает нестабильность. Это провокация», - отметил он.
По его словам, утверждения о том, что Азербайджан передвигает некоторые войска в определенные территории, то они некорректны. «Во-первых, Азербайджан имеет право передвигать войска на своей суверенной территории. Но в то же время учитывая, что Азербайджан сталкивался с агрессией со стороны Армении очень долгое время на границе, наша страна должна обеспечивать защиту своих границ», - считает он.
Гаджизаде, в целом, считает, что одной из самых главных угроз для процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией является присутствие армянских вооружённых сил в Карабахе. «Я подчеркну – армянских вооружённых сил – в Карабахе. В Трёхстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года говорится, что армянские войска должны быть выведены параллельно с вводом российского миротворческого контингента. Но этого не было выполнено. Там говорится не только о Вооруженных силах Армении, а обо всех армянских вооруженных силах, которые находятся на территории Азербайджана. Но в то же время резолюция Совета Безопасности ООН 1993 года призывает к немедленному выводу армянских войск с территории Азербайджана. И эта резолюция признала, что Карабах – регион Азербайджана. И до сих пор это условие не выполнено. Это очень важный пункт в процессе нормализации. Без этого мирный договор будет невозможен. Без этого любое заявление, признающее территориальную целостность Азербайджана, просто слова», - добавил представитель МИД Азербайджана.
А.Азизов
Azəraqrartikinti получила подряд Генпрокуратуры на 10,2 млн манатов
BS. İNDUSTRY поставит Азерсу 40 тыс. ящиков для водяных счетчиков
Tərtər Aqro Park Süd Emalı существенно сократила уставный капитал
Начат арбитражный процесс против Армении за экологический ущерб, нанесенный природе Азербайджана
Причины аварии станции «Луна-25» обнародуют в конце сентября
Google заплатит $93 млн за скрытое отслеживание истории местоположений пользователей
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Президенты Австрии и Словении не смогли вылететь на заседание Генассамблеи ООН из-за поломки самолёта
Полтавский военком рассказал о потерях ВС Украины
Италия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из Африки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС