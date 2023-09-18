Ереван продолжает предъявлять территориальные претензии к Баку – МИД Азербайджана о действиях Армении в ЮНЕСКО

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения продолжает предъявлять территориальные претензии против Азербайджана. «Армения на 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде выступила против включения Азыхской и Тагларской пещер в Азербайджане (Карабахский регион, Ходжавендский район – ИФ) в список Всемирного наследия. Это свидетельствует о продолжающихся территориальных претензиях Армении к Азербайджану", - написал Гаджизаде в соцсети Х. Отдел новостей

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