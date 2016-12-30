Путин поздравил Алиева с Новым Годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым, 2017 годом президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В.Путин подчеркнул прочность российско-азербайджанского стратегического партнерства и выразил убежденность в продолжении интенсивного политического диалога, а также в активном и продуктивном взаимодействии в различных сферах, в том числе в интересах укрепления мира и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе", - отмечается в сообщении.