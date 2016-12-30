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Внешняя политика 30.12.2016 19:04

Путин поздравил Алиева с Новым Годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым, 2017 годом президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В.Путин подчеркнул прочность российско-азербайджанского стратегического партнерства и выразил убежденность в продолжении интенсивного политического диалога, а также в активном и продуктивном взаимодействии в различных сферах, в том числе в интересах укрепления мира и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]