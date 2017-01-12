Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на социально-экономическое развитие Нахчывана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов на ускорение мер по социально-экономическому развитию Нахчыванской Автономной Республики (НАР), сообщает сайт главы государства.

Средства выделены Кабинету министров НАР из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2017 год.

Ф.Исазаде