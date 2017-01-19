Отправка значительных дополнительных сил США на борьбу с ИГ в Ираке и Сирии была бы нецелесообразна, считает глава Пентагона

Глава Пентагона Эштон Картер заявил в интервью агентству АП, что идея направить дополнительный крупный контингент военных США в Ирак и Сирию для борьбы против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) имеет много недостатков.

Таким образом, отмечает АП, покидающий свой пост Э.Картер выступил в поддержку нынешней стратегии США в кампании против ИГ, в которой основная роль отводится иракским и сирийским силам.

"Если бы мы полностью взяли на себя руководство войной в Ираке и Сирии, то первым делом в ближайшей перспективе это были бы исключительно мы, потому что никто больше не вызывается делать это (руководить - ИФ)", - сказал Э.Картер.

"Мы смогли бы принять это. Но, во-вторых, у нас был бы потенциальный риск обернуть против нас самих людей, которые сейчас настроены на сопротивление ИГ или объединение усилий с коалицией (против ИГ - ИФ), и это бы увеличило силу врага", - подчеркнул он.

При этом шеф Пентагона добавил, что руководство военными действиями и участие в городских боях "на условиях врага" в "чужой стране" лишило бы США его беспрецедентных преимуществ - использования сил специального назначения, мобильности, воздушной мощи и разведывательных средств.

Э.Картер также отверг точку зрения, что администрация уходящего президента США Барака Обамы прилагала недостаточно усилий в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии.

"Мы сделали все возможное из того, что, как мы полагали, было способно ускорить разгром ИГ", - сказал он.

АП напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп ранее не раскрывал детали своего плана по уничтожению ИГ, однако неоднократно намекал на возможность направить дополнительные силы против ИГ.