Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:15

Отправка значительных дополнительных сил США на борьбу с ИГ в Ираке и Сирии была бы нецелесообразна, считает глава Пентагона

Глава Пентагона Эштон Картер заявил в интервью агентству АП, что идея направить дополнительный крупный контингент военных США в Ирак и Сирию для борьбы против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) имеет много недостатков.

Таким образом, отмечает АП, покидающий свой пост Э.Картер выступил в поддержку нынешней стратегии США в кампании против ИГ, в которой основная роль отводится иракским и сирийским силам.

"Если бы мы полностью взяли на себя руководство войной в Ираке и Сирии, то первым делом в ближайшей перспективе это были бы исключительно мы, потому что никто больше не вызывается делать это (руководить - ИФ)", - сказал Э.Картер.

"Мы смогли бы принять это. Но, во-вторых, у нас был бы потенциальный риск обернуть против нас самих людей, которые сейчас настроены на сопротивление ИГ или объединение усилий с коалицией (против ИГ - ИФ), и это бы увеличило силу врага", - подчеркнул он.

При этом шеф Пентагона добавил, что руководство военными действиями и участие в городских боях "на условиях врага" в "чужой стране" лишило бы США его беспрецедентных преимуществ - использования сил специального назначения, мобильности, воздушной мощи и разведывательных средств.

Э.Картер также отверг точку зрения, что администрация уходящего президента США Барака Обамы прилагала недостаточно усилий в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии.

"Мы сделали все возможное из того, что, как мы полагали, было способно ускорить разгром ИГ", - сказал он.

АП напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп ранее не раскрывал детали своего плана по уничтожению ИГ, однако неоднократно намекал на возможность направить дополнительные силы против ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, АНТИТЕРРОР, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Глава Пентагона летит в Турцию США впервые за четверть века вынуждены готовиться к отражению возможной агрессии со стороны России - Пентагон Вашингтону и Москве не удалось преодолеть в Женеве все разногласия по Сирии - Пентагон Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак Глава Пентагона посетит американский авианосец в Южно-Китайском море США планируют потратить в 2017 году более $6,5 млрд на киберзащиту - Картер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]