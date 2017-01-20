Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г

Доля "Газпрома" (MOEX: GAZP) на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34% с 31% в 2015 году - об этом глава компании Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина.

"Мы достигли рекордных объемов поставок газа в дальнее зарубежье", - сказал он.

"В 2016 году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд кубометров газа", - добавил он, отметив, что это рекордные показатели.

"Таким образом за один год доля "Газпрома" на европейском рынке возросла на 3% (процентных пункта - ИФ) и составила 34%", - добавил А.Миллер.

По словам главы компании, в целом за 2016 год добыто около 420 млрд куб. м газа. Поставки на внутренний рынок выросли 2,3%, а поставки для населения - на 5,7%.

"Это говорит о том, что рост энергопотребления, газопотребления является индикатором экономического роста в стране", - подчеркнул А.Миллер.