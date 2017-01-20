Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

ТЭК 20.01.2017 17:30

Миллер: доля Газпрома на рынке Европы в 2016г выросла до рекордных 34% с 31% в 2015г

Доля "Газпрома" (MOEX: GAZP) на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34% с 31% в 2015 году - об этом глава компании Алексей Миллер проинформировал президента России Владимира Путина.

"Мы достигли рекордных объемов поставок газа в дальнее зарубежье", - сказал он.

"В 2016 году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд кубометров газа", - добавил он, отметив, что это рекордные показатели.

"Таким образом за один год доля "Газпрома" на европейском рынке возросла на 3% (процентных пункта - ИФ) и составила 34%", - добавил А.Миллер.

По словам главы компании, в целом за 2016 год добыто около 420 млрд куб. м газа. Поставки на внутренний рынок выросли 2,3%, а поставки для населения - на 5,7%.

"Это говорит о том, что рост энергопотребления, газопотребления является индикатором экономического роста в стране", - подчеркнул А.Миллер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОПА, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа Газпром индексирует зарплаты на 5% Газпром пока не собирается возобновлять закупки газа в Туркменистане Газпром 31 августа в Турции проведет переговоры по "Турецкому потоку" "Северный поток 2" увеличит возможность реверса газа в Польшу, страна его не разрешает в ущерб себе - Газпром Газпром предложил ЛУКОЙЛу изучить возможность совместного освоения участков в Арктике - Алекперов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]