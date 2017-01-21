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СНГ 21.01.2017 16:18

Путин в ближайшие дни позвонит Трампу, пока нет договоренности о встрече лидеров - Песков

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, в ближайшее время поздравит по телефону Дональда Трампа со вступлением в должность президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", - сказал Д.Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, добавив, что "это протокольная необходимость".

Д.Песков также подчеркнул, что пока нет договоренности о встрече В.Путина и Д.Трампа. "Пока каких-либо договоренностей, каких-либо решений на этот счет нет", - сказал он.

Д.Песков согласился с тем, что в вопросе контактов зарубежных руководителей с новым президентом США есть определенная неразбериха. "Не только в этом вопросе путаница", - сказал он на замечание ведущего о том, что очень многие мировые лидеры на перегонки сообщают, что у них запланирована встреча с Д.Трампом.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП


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