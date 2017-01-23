Саудовская Аравия рассчитывает на потепление отношений с США

Власти Саудовской Аравии в понедельник выразили надежду на укрепление отношений с Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе, сообщают саудовские СМИ.

По их данным, на еженедельном заседании под председательством короля Салмана было заявлено об "усилении связей между Саудовской Аравией и США и желании развивать и усиливать их".

Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сказал на прошлой неделе, что он ожидает большего вовлечения администрации Д.Трампа в дела Ближнего Востока и мира в целом и восстановления отношений с союзниками, отмечают саудовские СМИ.

Кабинет министров также передал Д.Трампу поздравления с его инаугурацией.

Арабские наблюдатели отмечают, что многолетние отношения между США и Саудовской Аравией основывались на американской гарантии безопасности в обмен на саудовскую нефть. Однако связи между Эр-Риядом и Вашингтоном ослабли в период президентства Барака Обамы.

Саудовские СМИ также напоминают, что ранее Д.Трамп угрожал запретить мусульманам въезд в США, тогда как его советник Майкл Флинн заявлял, что ислам - это не религия, а политическая идеология.