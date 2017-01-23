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Дальнее зарубежье 23.01.2017 19:50

Саудовская Аравия рассчитывает на потепление отношений с США

Власти Саудовской Аравии в понедельник выразили надежду на укрепление отношений с Вашингтоном при президенте США Дональде Трампе, сообщают саудовские СМИ.

По их данным, на еженедельном заседании под председательством короля Салмана было заявлено об "усилении связей между Саудовской Аравией и США и желании развивать и усиливать их".

Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр сказал на прошлой неделе, что он ожидает большего вовлечения администрации Д.Трампа в дела Ближнего Востока и мира в целом и восстановления отношений с союзниками, отмечают саудовские СМИ.

Кабинет министров также передал Д.Трампу поздравления с его инаугурацией.

Арабские наблюдатели отмечают, что многолетние отношения между США и Саудовской Аравией основывались на американской гарантии безопасности в обмен на саудовскую нефть. Однако связи между Эр-Риядом и Вашингтоном ослабли в период президентства Барака Обамы.

Саудовские СМИ также напоминают, что ранее Д.Трамп угрожал запретить мусульманам въезд в США, тогда как его советник Майкл Флинн заявлял, что ислам - это не религия, а политическая идеология.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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