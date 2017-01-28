Египетские власти в субботу открыли КПП "Рафах" на границе с сектором Газа, информирует интернет-сайт Анатолийского агентства новостей.
"Терминал останется открытым на протяжении трех последующих дней", - сообщили агентству Хишам Одван, руководящий сотрудник КПП с палестинской стороны.
По данным палестинских властей в секторе Газа, в настоящее время перехода границы ожидают 16 тыс. палестинцев, которые ранее специально зарегистрировались для этого.
Накануне через КПП "Рафах" в сектор Газа из Катара вернулся один из лидеров палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханийе. В беседе с журналистами он охарактеризовал как "успешные" и "плодотворные" переговоры, которые состоялись у него недавно с египетскими властями. Это был первый контакт высокопоставленного представителя движения ХАМАС с египтянами после свержения в 2013 году в Египте президента Мухаммеда Мурси, который поддерживал с ХАМАС хорошие отношения. С тех пор Египет держал КПП "Рафах" в основном закрытым.
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