Генсек ООН раскритиковал введенный Трампом запрет на прием иммигрантов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Границы африканских государств открыты для тех, кто нуждается в защите, при этом многие границы закрываются, даже в самых развитых странах мира", - цитируют слова А.Гутерриша им на открытии саммита Африканского союза в Аддис-Абеба.

Наряду с этим генсек ООН высоко оценил действия африканских государств за то, что они являются "одними из крупнейших и наиболее щедрыми странами, принимающими беженцев".

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.