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Дальнее зарубежье 30.01.2017 18:33

Генсек ООН раскритиковал введенный Трампом запрет на прием иммигрантов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Границы африканских государств открыты для тех, кто нуждается в защите, при этом многие границы закрываются, даже в самых развитых странах мира", - цитируют слова А.Гутерриша им на открытии саммита Африканского союза в Аддис-Абеба.

Наряду с этим генсек ООН высоко оценил действия африканских государств за то, что они являются "одними из крупнейших и наиболее щедрыми странами, принимающими беженцев".

27 января Д.Трамп подписал указ, согласно которому на 120 дней ограничивается въезд в США беженцев и на 90 дней приостанавливается въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТРАМП, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]