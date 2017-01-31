Альтернативы минским договоренностям нет - Кремль

В Кремле по-прежнему считают, что минские договоренности - это единственное средство урегулирования ситуации на Украине, альтернативы им нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, позиция не изменилась. Действительно, единственным возможным средством урегулирования украинского конфликта является реализация минских договоренностей", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Кремля в связи с нарушением выполнения Киевом минских договоренностей.

Он добавил: "Какой-либо другой альтернативы этому политико-дипломатическому урегулированию в том виде, как это прописано в минских договоренностях, не существует в настоящее время".

По словам Д.Пескова, в Москве "глубоко сожалеют, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации этих договоренностей, несмотря на то, что именно под ними, под текстом, где изложены эти договоренности, стоит подпись президента Украины".