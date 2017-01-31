Альтернативы минским договоренностям нет - Кремль

В Кремле по-прежнему считают, что минские договоренности - это единственное средство урегулирования ситуации на Украине, альтернативы им нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, позиция не изменилась. Действительно, единственным возможным средством урегулирования украинского конфликта является реализация минских договоренностей", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Кремля в связи с нарушением выполнения Киевом минских договоренностей.
Он добавил: "Какой-либо другой альтернативы этому политико-дипломатическому урегулированию в том виде, как это прописано в минских договоренностях, не существует в настоящее время".
По словам Д.Пескова, в Москве "глубоко сожалеют, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации этих договоренностей, несмотря на то, что именно под ними, под текстом, где изложены эти договоренности, стоит подпись президента Украины".
В Баку состоится конференция Совета сотрудничества стран Залива – глава МИД Азербайджана
Баку согласился на встречу с главами Армении и России в трехстороннем формате
Глава МИД Азербайджана в феврале в Мюнхене проведет встречу с посредниками по Карабаху
Курс манат/доллар на 1 февраля - 1,92 AZN/$1
Центробанк в среду проведет аукцион по размещению краткосрочных нот на 50 млн манатов
Таможенники Азербайджана изъяли около 28,5 тыс. безакцизных сигарет
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Пожар произошел в жилом здании в Баку, эвакуированы 30 человек
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира
Silk Way Helicopter Services предлагает совершать путешествия на вертолетах
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии