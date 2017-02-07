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Это интересно 07.02.2017 12:48

Первая леди США вновь подала иск против газеты "Дейли мейл"

Первая леди США Мелания Трамп вновь подала иск о клевете против британского издания "Дейли мейл", распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, сумма компенсации по которому составляет $150 млн.

Первый иск против издания М.Трамп подала в штате Мэриленд. Однако судья отклонил его из-за отсутствия полномочий для рассмотрения дел, в которых фигурируют иностранные компании.

В августе 2016 года в выпуске словенского журнала "Suzy" была опубликована информация о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена британской газетой "Дейли мейл". В материале содержалась информация о том, что М.Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое предлагало, в частности, эскорт-услуги.

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Тэги: США, ТРАМП, СУПРУГА, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az