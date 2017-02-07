Первая леди США Мелания Трамп вновь подала иск о клевете против британского издания "Дейли мейл", распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".
Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, сумма компенсации по которому составляет $150 млн.
Первый иск против издания М.Трамп подала в штате Мэриленд. Однако судья отклонил его из-за отсутствия полномочий для рассмотрения дел, в которых фигурируют иностранные компании.
В августе 2016 года в выпуске словенского журнала "Suzy" была опубликована информация о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена британской газетой "Дейли мейл". В материале содержалась информация о том, что М.Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое предлагало, в частности, эскорт-услуги.
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