Киевские власти явно делают ставку на силовое решение конфликта в Донбассе - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в стремлении сорвать Минские соглашения путем обострения ситуации на юго-востоке страны, подчеркнул, что киевские власти делают ставку на силовое решение конфликта.

"Видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Цель этого обострения очевидна - сорвать минские соглашения", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

Как отметил В.Путин, в Киеве "явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение".

Более того, киевские власти, по словам президента РФ, "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России".

В.Путин подчеркнул, что Москву "это не может не беспокоить".