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СНГ 16.02.2017 14:49

Киевские власти явно делают ставку на силовое решение конфликта в Донбассе - Путин

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в стремлении сорвать Минские соглашения путем обострения ситуации на юго-востоке страны, подчеркнул, что киевские власти делают ставку на силовое решение конфликта.

"Видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины. Цель этого обострения очевидна - сорвать минские соглашения", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

Как отметил В.Путин, в Киеве "явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение".

Более того, киевские власти, по словам президента РФ, "открыто говорят об организации подрывной работы, в том числе и в России".

В.Путин подчеркнул, что Москву "это не может не беспокоить".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УКРАИНА, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]