Путин: в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки фактически действуют террористические армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов мира сформировались "фактически террористические армии, получающие скрытую или явную поддержку со стороны ряда государств".

"В ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки - а фактически это террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.