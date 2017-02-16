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СНГ 16.02.2017 15:02

Путин: в ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки фактически действуют террористические армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов мира сформировались "фактически террористические армии, получающие скрытую или явную поддержку со стороны ряда государств".

"В ряде стран Ближнего Востока, Азии и Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки - а фактически это террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИР, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]