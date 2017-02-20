Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник с визитом в Багдад, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ожидается, что он обсудит с иракским руководством тему борьбы против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Это первая поездка Дж.Мэттиса в Ирак с момента его назначения на пост главы Пентагона.