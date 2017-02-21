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Дальнее зарубежье 21.02.2017 14:15

Павел Буре заявляет, что отказался от гражданства США год назад

Известный российский хоккеист Павел Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад, и выразил удивление в связи с тем, что интерес к этой теме возник в настоящее время.

"Эта информация не соответствует действительности, это неправильно. Я еще год назад сам отказался от американского гражданства... люди услышали звон, а не знают, где он", - заявил П.Буре во вторник "Интерфаксу".

"Все было наоборот, у меня оно (гражданство - ИФ) было, а я от него отказался", - добавил П.Буре, комментируя сообщения ряда СМИ, согласно которым П.Буре якобы отказался принять американское гражданство.

Ранее в феврале Минфин США опубликовал данные о людях, отказавшихся по состоянию на последний квартал 2016 года от американского гражданства. В этом списке, в частности, фигурирует П.Буре.

45-летний П.Буре с 1999 по 2003 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Ванкувер", "Флорида" и "Рейнджерс".

В 2012 году он был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, а также в Зал славы Международной федерации хоккея. В январе 2017 П.Буре был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

С 1987 по 1991 год П.Буре выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат страны в 1989 году, а также сборную СССР, став в ее составе чемпионом мира в 1990 года. Вместе со сборной России он выигрывал "серебро" и "бронзу" Олимпийских игр 1998 и 2002 годов соответственно.

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Тэги: США, РОССИЯ, ХОККЕИСТ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az