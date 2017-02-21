Павел Буре заявляет, что отказался от гражданства США год назад

Известный российский хоккеист Павел Буре заявил, что отказался от американского гражданства еще год назад, и выразил удивление в связи с тем, что интерес к этой теме возник в настоящее время.
"Эта информация не соответствует действительности, это неправильно. Я еще год назад сам отказался от американского гражданства... люди услышали звон, а не знают, где он", - заявил П.Буре во вторник "Интерфаксу".
"Все было наоборот, у меня оно (гражданство - ИФ) было, а я от него отказался", - добавил П.Буре, комментируя сообщения ряда СМИ, согласно которым П.Буре якобы отказался принять американское гражданство.
Ранее в феврале Минфин США опубликовал данные о людях, отказавшихся по состоянию на последний квартал 2016 года от американского гражданства. В этом списке, в частности, фигурирует П.Буре.
45-летний П.Буре с 1999 по 2003 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Ванкувер", "Флорида" и "Рейнджерс".
В 2012 году он был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, а также в Зал славы Международной федерации хоккея. В январе 2017 П.Буре был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.
С 1987 по 1991 год П.Буре выступал за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат страны в 1989 году, а также сборную СССР, став в ее составе чемпионом мира в 1990 года. Вместе со сборной России он выигрывал "серебро" и "бронзу" Олимпийских игр 1998 и 2002 годов соответственно.
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